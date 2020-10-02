Динамо ведет переговоры о переходе Соля – Суркис жестко ответил Михайловичу из-за слухов об уходе Супряги
Президент Динамо Игорь Суркис не намерен прощаться со своими главными талантами.
"Фран Соль может сменить клуб в ближайшее время. Ему нужна игровая практика, мы находимся в стадии переговорного процесса.
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Что касается Супряги, то я скажу четко: он не продается. Не слушайте Михайловича (тренер Болоньи 2 прим.), агентов, полу-аферистов и других людей, которые не имеют информации по этому вопросу. Динамо не получало официальных запросов ни по Супряге, ни по Миколенко, ни по Цыганкову.
А если бы и получило, я б сделал всё, чтобы сохранить Супрягу. Он нужен нам для решения серьезных заданий", – цитирует Суркиса ТаТоТаке в Facebook.
Напомним, в групповом этапе Лиги чемпионов Динамо сразится с Барселоной, Ювентусом и Ференцварошем.
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