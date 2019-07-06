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Динамо – Ваккер – 3:0 – видео голов и обзор матча

10:02 66 Читати українською
Динамо – Ваккер – 3:0 – видео голов и обзор матча
Динамо – Ваккер – 3:0 – видео голов и обзор матча / ФК Динамо Киев

Динамо победило Ваккер в контрольном поединке. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Ваккер.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
3
3 : 0
0
Ваккер
19:00 05:07:2019
завершено
 

Товарищеский матч

Динамо – Ваккер – 3:0

Голы: Караваев, 12 Вербич, 20 Гармаш, 45

Динамо разгромило Ваккер, показав классный футбол в первом тайме – Караваев забил дебютный гол

Киевское Динамо во время летнего сбора в Австрии провело спарринг с местным Ваккером. Уже в первые 20 минут киевляне поразили ворота команды из Инсбрука усилиями Александра Караваева и Беньямина Вербича, а под конец тайма Денис Гармаш забил последний гол в этом поединке.

Во втором тайме команды не отличались забитыми мячами, а "бело-синие" одержали уверенную победу.

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Видеоновости Межсезонные сборы Товарищеские матчи Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Ваккер Ваккер Ваккер
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