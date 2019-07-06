Динамо – Ваккер – 3:0 – видео голов и обзор матча

Динамо победило Ваккер в контрольном поединке. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Ваккер.

Товарищеский матч

Динамо – Ваккер – 3:0

Голы: Караваев, 12 Вербич, 20 Гармаш, 45

Динамо разгромило Ваккер, показав классный футбол в первом тайме – Караваев забил дебютный гол

Киевское Динамо во время летнего сбора в Австрии провело спарринг с местным Ваккером. Уже в первые 20 минут киевляне поразили ворота команды из Инсбрука усилиями Александра Караваева и Беньямина Вербича, а под конец тайма Денис Гармаш забил последний гол в этом поединке.

Во втором тайме команды не отличались забитыми мячами, а "бело-синие" одержали уверенную победу.