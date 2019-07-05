Динамо – Ваккер: онлайн-трансляция матча – Хацкевич снова удивляет составом

Динамо и австрийский Ваккер сыграют во втором спарринге киевлян за 2 дня на сборах в Австрии. Онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Накануне Динамо сыграло вничью с Ботошани в дебютном матче Кадири и Караваева. Киевляне отыгрались во втором тайме благодаря голу Вербича с паса Русина. Матч Динамо – Ваккер стартует в 19:00 по Киеву. На сборах эти команды часто встречались. В активе динамовцев 3 сухие победы, а еще одна встреча завершилась ничьей.

Динамо – Ботошани – 1:1 – видео голов и обзор матча

Ваккер, основанный в 2002 году, звезд с неба не хватает. Наибольшим успехом австрийцев было шестое место в тамошний Бундеслиге. Прошлый сезон Ваккер завершил на последней строчке, так что вылетел во второй дивизион.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

Динамо – Ваккер 5 июля 2019: смотреть матч онлайн

Отметим, что Хацкевич снова ставит центрального защитника Артема Шабанова на место левого защитника, где, очевидно, уже никогда не появится Сидклей. Кадири, который вчера играл в защите, сегодня выходит в опорной зоне вместе с Шепелевым. Цыганков снова загадочно вне заявки. В воротах сыграет 17-летний Руслан Нещерет.

Состав Динамо: Нещерет – Кендзера, Бурда, Кадар, Шабанов – Кадири, Шепелев – Караваев, Гармаш, Вербич – Соль

Запасные: Кучерук, Миколенко, Сидорчук, Алибеков, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Де Пена, Русин