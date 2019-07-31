Динамо в шаге от подписания Родригеса – игрок летит в Украину на медосмотр

Динамо близко к подписанию вингера сборной Люксембурга Жерсона Родригеса. Ожидается, что официально о переходе объявят в пятницу.

Вингер сборной Люксембурга Жерсон Родригес, выступающий за японский клуб Джубило Ивата, продолжит карьеру в киевском Динамо.

Динамо заплатит за Жерсона Родригеса 2 миллиона евро – киевляне уже согласовали с игроком личный контракт

В четверг 24-летний игрок вылетит из Японии в Украину и пройдет медобследование, а в пятницу, 2 августа, подпишет трехлетний контракт с Динамо, сообщает Tageblatt.

Японцы получат за своего игрока около двух миллионов евро, а Родригес станет третьим новичком Динамо после Мохаммеда Кадири и Александра Караваева.

К слову, Родригес в нынешнем сезоне чемпионата Японии провел за Джубило Ивату 15 матчей, в которых забил 5 голов. Также он играл в обоих матчах Люксембурга против Украины в отборе к Евро-2020. В первом из них именно автогол Жерсона принес "сине-желтым" победу.

УПЛ – на старті: Пятов переслідує СаШо, абсолютний рекорд провінціалів із Колоса, а Маркевич може не хвилюватися