Товарищеский матч

Динамо – Ингулец – 4:0

Голы: Брагару, 39, Пашко, 46, Лонвейк, 56, Попов.

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Игра прошла на поле тренировочной базы киевлян в Конче-Заспе. Клубы договорились провести ее полностью за закрытыми дверями, поэтому детали о матче можно было узнать лишь из отчета пресс-службы Динамо.

Киевляне минимально выиграли первый тайм благодаря голу Брагару, который недавно присоединился к команде Александра Шовковского. Ингулец отвечал ударом в перекладину. А вот во втором тайме Динамо уже было не остановить. В ворота петровцев влетело еще три гола. Кстати, Попов забил после ассиста Пихаленка, еще одного новичка киевлян.

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