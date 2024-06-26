Киевляне еще с зимы вели активные переговоры с 23-летним футболистом. Себальосу сразу понравилась перспектива перебраться в Динамо, но из-за войны в Украине его пришлось дополнительно убеждать.

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Примерно неделю назад все вопросы удалось закрыть. Брайан прилетел в Украину, где должен был пройти медосмотр. Уже на следующий день колумбиец хотел все отменять – его якобы напугала ночная ракетная атака россиян. Также были разговоры, что отец игрока захотел изменить условия.

Трансфер завис в воздухе, но переговоры продолжились. По информации Игоря Бурбаса, в который раз они завершились успешно. "В Киеве Себальйос пока в аренде на полгода. Этого времени достаточно обеим сторонам, чтобы присмотреться друг к другу. После этого, в зависимости от количества сыгранных матчей, у киевлян будет опция полноценного выкупа контракта защитника у Форталезы", – написал блогер в своем телеграм-канале.

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