В субботу, 16 августа, Эпицентр в Тернополе принимал Динамо (1:4). Отчет о дуэли читайте на "Футбол 24".

УПЛ, 3-й тур 3-й тур

Эпицентр (Каменец-Подольский) – Динамо (Киев) – 1:4

Голы: Климец, 38 – Герреро, 8, Михайленко, 45+3, Волошин, 57, Ванат, 90+3

Карпаты в большинстве спасли ничью с Колосом – незасчитанный гол Невеша и дикий нефарт Краснопира

Александр Шовковский радикально подошел к поединку с новичком УПЛ, заменив сразу 9 футболистов по сравнению с матчем с Пафосом. Первый опасный удар в игре создали хозяева – Климец бил с правого фланга прямо в руки Нещерету. В ответ Волошин мощно пробил в ближний угол – Билык справился.

На 8-й минуте Динамо вышло вперед. Быстрая атака киевлян правым флангом, прострел от Михайленко в центр штрафной и Герреро в касание замкнул мимо голкипера.

Вскоре он оформил дубль, но взятие ворот отменили из-за офсайда. На 20-й минуте панамец снова угрожал воротам Эпицентра, но с острого угла попал в дальнюю штангу.

Через мгновение Пихальнок со штрафного закручивал в ворота, но Билык был первым на мяче. Яцик стрелял с линии штрафной обводящим ударом – впритирку с каркасом ворот.

На 26-й минуте Сифуэнтес получил мяч вблизи штрафной Динамо, обыграл защитника, сместился ближе к центру и закручивал в дальнюю девятку – сфера прошла над перекладиной. В ответ Пихаленок заставил Билыка кончиками пальцев переводить мяч на угловой.

А затем Эпицентр сравнял! Брагару потерял мяч, Сифуэнтес в контратаке отдал на Климца и тот рикошетом от Биловара поразил ворота.

В конце тайма снова прекрасно сыграл Билык: сначала кипер Эпицентра среагировал на удар Караваева, а затем накрыл мяч после попытки Брагару. Уже в добавленное время Динамо сумело забить "в раздевалку". Киевляне заработали стандарт на левом фланге после игры рукой соперника, Пихальнок навесил в штрафную, а Михайленко головой замкнул в сетку, добавив к ассисту еще и гол.

После перерыва в составе Динамо впервые вышел колумбийский легионер Анхель Торрес. На 55-й минуте Сифуэнтес прокрался по левому флангу, убежал от Биловара и закручивал в ближний угол – Нещерет в падении перевел на угловой. Эпицентр все чаще начал искать возможности отыграться у ворот Динамо, пропустил контратаку и получил третий гол: Пихаленок бил с острого угла, Билык отбил перед собой, а Волошин был первым на добивании.

В середине второго тайма команды обменялись голевыми атаками. Сначала Торрес накрутил нескольких защитников, но сам не бил, а отдал на ход партнеру, который не успел затормозить и пробить. В ответ Эпицентр убежал в контратаку, Беженар стрелял с линии штрафной – Нещерет едва спас.

Киевляне создали с десяток полумоментов, которые завершались прострелами или навесами с флангов – мяч словно магнитом притягивал к себе Билык. На 82-й минуте Ванат забил 4-й гол Динамо, но его тоже отменили из-за офсайда. Владислав реабилитировался в добавленное время оформив дебютный гол в чемпионате.

Победа позволила Динамо набрать 9 баллов и стать единоличным лидером турнирной таблицы УПЛ. Эпицентр без очков пятнадцатый.

Металлист 1925 разгромил Александрию – Калюжный оформил дебютные гол+пас против экс-команды, дубль Гаджиева