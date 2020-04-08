Динамо в этом сезоне не играет лучше Зари, – Абу Ханна

Защитник Зари Джоэл Абу Ханна прокомментировал борьбу с Динамо за второе место в чемпионате Украины.

"Если бы перед зимним перерывом или даже чуть раньше кто-то сказал бы нам, что Заря финиширует третьей, мы бы согласились на это. Но с тех пор мы увидели, что Динамо в этом сезоне не играет лучше нас. Сейчас наша цель – оставаться впереди киевлян в турнирной таблице.

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Вместе с тем мы очень уважаем Динамо. Это легендарный украинский клуб с традициями и большими возможностями. Наши амбиции – стать вторыми в чемпионате, но мы не должны быть самоуверенными или сходить с ума из-за того, что сейчас располагаемся выше. В футболе все быстро может измениться за один или два матча. И тогда вы уже на третий или четвертой позиции. Нам надо оставаться сосредоточенными", – поделился Абу Ханна в интервью Tribuna.

К слову, немецкий защитник присоединился к Заре летом 2019 года и провел за луганский клуб 20 матчей, в которых отметился 1 забитым голом.

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