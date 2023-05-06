– Сейчас у Динамо совсем молодая команда. Тренер, я о Саше Шовковском, тоже еще молод… Я за него обеими руками и ногами, но по силам ли Динамо взять бронзу? Думаю, что да, хоть и будет это не просто. Буду за них болеть. А если не получится… критиковать не стану. Идет война. Легионеры разбежались, разъехались…

– В чем причина провального сезона Динамо? Отток легионеров из-за войны или фактора Мирчи Луческу, который, создается такое впечатление, напрочь потерял рычаги влияния на коллектив? Стартовали киевляне очень прилично – прошли в квалификациях Лиги чемпионов крепкие Фенербахче и Штурм, но после Бенфики… команда, мягко говоря, "посыпалась".

– Я об этом уже как-то говорил. Следует понимать, что Луческу готовил команду, форсировал подготовку и физическую и психологическую с прицелом на групповой этап Лиги Чемпионов. Но не получилось – начался спад. Провал. Прежде всего, в тренировочном процессе. Да, отток легионеров тоже оказал существенное влияние на игру и результаты, но главное – это неправильный тренировочный процесс от Луческу. Создается впечатление, что он просто потерял вкус к победам. Он как-то пустил все на самотек: будет как будет. Провальный сезон целиком и полностью на совести Мирчи Луческу.

– После недавно перенесенной операции Луческу, вполне возможно, уйдет на отдых. По Вашему мнению, доверят ли команду Александру Шовковскому, который сейчас тренирует Динамо с приставкой и.о.?

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– Думаю, что Луческу сам не уйдет из Динамо. Все-таки в Киеве он получает приличную зарплату. Есть контракт действующий. Вероятнее всего, румын останется руководить Динамо и после того, как восстановится после операции. Хотя, откровенно говоря, ему давно пора уходить на пенсию.

– Скорее всего, курс на украинизацию и собственных воспитанников тренерский штаб Динамо будет исповедовать и в следующем сезоне. Для молодежи это отличный шанс проявить себя, но по силам ли "необстреляным" игрокам держать планку привычных результатов Динамо?

– Сейчас в составе Динамо, речь не только о главной команде, много футболистов, и не только молодых, не соответствующих уровню Динамо. Им не хватает уровня мастерства. Если не дано природой и нет трудолюбия, то не о чем говорить.

– Кризис Динамо на годы, – уверены многие болельщики. Вы разделяете такое мнение?

– Чтобы выйти из кризиса – нужны футболисты другого уровня. На уровне чемпионата Украины, возможно, качество игры и результаты соответственно со временем улучшатся, но в еврокубках с таким составом делать нечего, – резюмировал Сабо в комментарии 1news.

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