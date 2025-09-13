В субботу, 13 сентября, Оболонь в рамках 5-го тура встречалась с Динамо (2:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

УПЛ, 5-й тур

Оболонь (Киев) – Динамо (Киев) – 2:2

Голы: Нестеренко, 40, Устименко, 90+1 – Караваев, 25, Михавко, 44

Эпицентр сенсационно одолел Рух, одержав дебютную победу в УПЛ – львовяне не реализовали пенальти в добавленное время

Старт матча задержался из-за воздушной тревоги. Поединок стал юбилейным для Виталия Буяльского, который 70-й раз вывел "бело-синих" на поле с капитанской повязкой. Первый опасный момент произошел лишь на 16-й минуте, когда Ярмоленко решился на удар с дальней дистанции – легкая разминка для Федоривского. Впоследствии прекрасную возможность выйти перед имела Оболонь, но Суханов, сыграв на опережение, пробил головой выше ворот.

Несмотря на довольно приличную игру от "пивоваров", удержать свои ворота на замке им не удалось. В середине тайма Буяльский выполнил роскошную диагональ на Караваева, тот проскочил голкипера соперника и с острого угла направил сферу в самую девятку. Юбилейный, 35-й гол Александра в УПЛ.

Вскоре Бражко мог удваивать преимущество киевлян, пробив с отскоком от газона – в руки Федоривскому. За 5 минут до завершения тайма Оболонь сравняла: Нестеренко вывели один на один с Нещеретом и он мощным ударом едва не порвал сетку. Однако уйти на перерыв при равном счете "живчикам" не удалось: Михавко после навеса с углового выпрыгнул выше других и вывел Динамо вперед. В свою очередь Буяльский записал в свой актив уже второй ассист.

После перерыва Волошина вывели на ударную позицию, но вингер киевлян в касание пробил выше ворот. За немного уже Назар ассистировал Ярмоленко, который не попал в левую девятку. Буяльский пробивал на технику с линии штрафной по центру – прямо в Федоривского. На экваторе второй сорокапятиминутки Волошин пытался в касание перебросить голкипера после заброса Ярмоленко, но первый номер "пивоваров" не позволил этого сделать.

На последние 15 минут Шовковский вместо Ярмоленко выпустил Бленуце, которого "радостно" приветствовала киевская торсида. В конце встречи Нещерет спас "бело-синих" от гола после удара головой Шевченко в падении метров с десяти. В конце концов, "пивовары" все-таки сумели спасти ничью – уже в добавленное время Устименко после навеса со стандарта от Федоривского восстановил статус-кво.

Динамо набрало 13 очков и осталось на вершине турнирной таблицы УПЛ. Оболонь с 8-ю пунктами поднялась в топ-5.

Верес в меньшинстве удержал победу над Кудривкой – ровенчане выиграли во втором матче подряд