Поединки пройдут посреди недели за два дня. Команды не стали заказывать дополнительную бригаду VAR, поэтому видеоассистенты будут работать только на матче Ингулец – Кривбасс. Именно такой выбор сделал профильный комитет, проигнорировав центральный матч 24 тура, в котором Динамо будет гостить у Ворсклы.

Метревели обвинил Карпаты и СК Днепр-1 в работе с арбитрами: огненный комментарий

3 апреля

Шахтер – Минай – Балакин М.А. (Киевская обл.)

СК Днепр-1 – Металлист – Козык Я.В. (Мукачево)

Львов – Александрия – Козыряцкий М.С. (Запорожье)

Заря – Верес – Копиевский В.В. (Кропивницкий)

Черноморец – Колос – Блавацкий Р.А. (Львов)

4 апреля

Ингулец – Кривбасс – Романюк А.М. (Ивано-Франковск), видеоассистент VAR – Шурман Д.Л. (Киевская обл.)

Металлист 1925 – Рух – Романов В.М. (Днепр)

Ворскла – Динамо – Шандор О.А. (Львов).