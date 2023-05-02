Динамо в центральном матче будет без VAR – судейские назначения на 24 тур УПЛ
Комитет арбитров УАФ утвердил список официальных лиц на ближайший тур чемпионата Украины.
Поединки пройдут посреди недели за два дня. Команды не стали заказывать дополнительную бригаду VAR, поэтому видеоассистенты будут работать только на матче Ингулец – Кривбасс. Именно такой выбор сделал профильный комитет, проигнорировав центральный матч 24 тура, в котором Динамо будет гостить у Ворсклы.
Метревели обвинил Карпаты и СК Днепр-1 в работе с арбитрами: огненный комментарий
3 апреля
Шахтер – Минай – Балакин М.А. (Киевская обл.)
СК Днепр-1 – Металлист – Козык Я.В. (Мукачево)
Львов – Александрия – Козыряцкий М.С. (Запорожье)
Заря – Верес – Копиевский В.В. (Кропивницкий)
Черноморец – Колос – Блавацкий Р.А. (Львов)
4 апреля
Ингулец – Кривбасс – Романюк А.М. (Ивано-Франковск), видеоассистент VAR – Шурман Д.Л. (Киевская обл.)
Металлист 1925 – Рух – Романов В.М. (Днепр)
Ворскла – Динамо – Шандор О.А. (Львов).