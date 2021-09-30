"Бавария хорошо играла, футболисты много моментов создали. Все хорошо играли. Какое место Динамо заняло бы в чемпионате Германии? Десятое.

Бавария – Динамо – 5:0 – видео голов и обзор матча

Как удалось так настроить команду? Они хотели играть, хотели провести матч на ноль. Были очень мотивированы. Удивило меня чем-то Динамо? Все, что мы думали, прогнозировали, так и произошло", – заявил Нагельсман в эфире MEGOGO.

К слову, Бавария после двух туров ЛЧ уверенно возглавляет квартет Е (6 очков), а Динамо с одним пунктом расположилось третьим. Бенфика идет второй, имея 4 зачетные баллы в активе, а Барселона с нулем оказалась на дне.

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