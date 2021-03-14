Известный российский журналист Алексей Андронов рассказал, что экс-тренер РБ Лейпциг, Шальке, Хоффенхайма и Штутгарта Ральф Рангник в свое время имел возможность поработать с киевской командой.

"В каком-то смысле Рангник – это ученик Валерия Лобановского. Когда Динамо еще в 80-е годы ездило на сборы в Руйт, Рангник сидел на каждой тренировке и все конспектировал.

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В 2008 году, до первого прихода Семина, он мог стать тренером Динамо. Он приезжал, смотрел базу, разговаривал с людьми, но в итоге сказал, что ему нужно 5-6 лет и около 300 млн", – рассказал Андронов в YouTube-проекте "Андронов vs Шмурнов".

Напомним, Рангник в указанный период тренировал Хоффенхайм.

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