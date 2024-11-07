Вчера Динамо победило словенский Марибор (3:1) и вышло в третий раунд пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.

Марибор U-19 – Динамо U-19 – 1:3 – видео голов и обзор матча Юношеской лиги УЕФА

Соперником киевлян на следующей стадии станет представитель Косово – 2 Коррику, который одолел в предыдущем раунде UC Дублин (2:1 дома и 3:1 в гостях).

Добавим, что первый поединок состоится 27 ноября, который будет условно домашним для Динамо. Ответный матч запланирован на 11 декабря на поле соперника.

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