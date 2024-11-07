Динамо узнало соперника на финал Пути чемпионов в Юношеской лиге УЕФА
7 ноября 10:43 - Читати українською
Киевское Динамо получило соперника в 3-м раунде пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.
Вчера Динамо победило словенский Марибор (3:1) и вышло в третий раунд пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.
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Соперником киевлян на следующей стадии станет представитель Косово – 2 Коррику, который одолел в предыдущем раунде UC Дублин (2:1 дома и 3:1 в гостях).
Добавим, что первый поединок состоится 27 ноября, который будет условно домашним для Динамо. Ответный матч запланирован на 11 декабря на поле соперника.
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