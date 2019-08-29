Динамо узнало потенциальных соперников в Юношеской лиге УЕФА

По итогам вчерашних матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов стали известны все участники Юношеской лиги УЕФА 2019/20.
Определился полный перечень потенциальных соперников Динамо в Юношеской лиге УЕФА по "Пути чемпионов".
Первые поединки этой стадии состоятся 2 октября, а ответные через три недели – 23-го числа.
Напомним, что жеребьевка "Пути чемпионов" состоится 3 сентября.
Лига чемпионов: определились все участники группового этапа сезона 2019/20
Список потенциальных соперников киевлян:
Сарагоса (Испания)
Дерби Каунти (Англия)
Ренн (Франция)
Порту (Португалия)
Янг Бойз (Швейцария)
ПАОК (Греция)
Мидтьюлланд (Дания)
Маккаби Петах-Тиква (Израиль)
АПОЭЛ Никосия (Кипр)
Виторул (Румыния)
Корона (Польша)
Эльфсборг (Швеция)
Габала (Азербайджан)
Лудогорец (Болгария)
Бродарац (Сербия)
Рейнджерс (Шотландия)
Минск (Беларусь)
Астана (Казахстан)
Согндаль (Норвегия)
Домжале (Словения)
Слован Братислава (Словакия)
Шериф (Молдова)
Шкендия (Албания)
Акранес (Исландия)
МТК (Венгрия)
Шкендия (С. Македония)
Хонка (Финляндия)
Богемианс (Ирландия)
Зрински (Босния и Герцеговина)
Лиепая (Латвия)
Левадия (Эстония)
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