toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЗАРЯ - ЭСПАНЬОЛ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР

Динамо узнало потенциальных соперников в Юношеской лиге УЕФА

12:36 187 Читати українською
Динамо узнало потенциальных соперников в Юношеской лиге УЕФА
Динамо U-19 / ФК Динамо

По итогам вчерашних матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов стали известны все участники Юношеской лиги УЕФА 2019/20.

Определился полный перечень потенциальных соперников Динамо в Юношеской лиге УЕФА по "Пути чемпионов".

Первые поединки этой стадии состоятся 2 октября, а ответные через три недели – 23-го числа.

Напомним, что жеребьевка "Пути чемпионов" состоится 3 сентября.

Лига чемпионов: определились все участники группового этапа сезона 2019/20

Список потенциальных соперников киевлян:

Сарагоса (Испания)

Дерби Каунти (Англия)

Ренн (Франция)

Порту (Португалия)

Янг Бойз (Швейцария)

ПАОК (Греция)

Мидтьюлланд (Дания)

Маккаби Петах-Тиква (Израиль)

АПОЭЛ Никосия (Кипр)

Виторул (Румыния)

Корона (Польша)

Эльфсборг (Швеция)

Габала (Азербайджан)

Лудогорец (Болгария)

Бродарац (Сербия)

Рейнджерс (Шотландия)

Минск (Беларусь)

Астана (Казахстан)

Согндаль (Норвегия)

Домжале (Словения)

Слован Братислава (Словакия)

Шериф (Молдова)

Шкендия (Албания)

Акранес (Исландия)

МТК (Венгрия)

Шкендия (С. Македония)

Хонка (Финляндия)

Богемианс (Ирландия)

Зрински (Босния и Герцеговина)

Лиепая (Латвия)

Левадия (Эстония)

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: найкращий і найгірший варіанти для Шахтаря

blog_ava
Барселона не смогла договориться с ПСЖ о трансфере Неймара, – СМИ
08:53
730
Теги
Лига чемпионов Корона Корона Лиепая Лиепая Динамо U-19 Динамо U-19 Богемианс Виторул Виторул Дерби Каунти Дерби Каунти Маккаби Петах-Тиква Маккаби Петах-Тиква Габала Габала Юношеская лига УЕФА МТК МТК Лудогорец Лудогорец Астана Астана Зрински Зрински Домжале Домжале Шкендия Шкендия Ренн Ренн ФК "Минск" ФК "Минск" Левадия Левадия ПАОК ПАОК Эльфсборг Эльфсборг Порту Порту Янг Бойз Янг Бойз АПОЭЛ АПОЭЛ Слован Слован Сарагоса Сарагоса Рейнджерс Рейнджерс Шериф Шериф
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
59
мин
Заря
20:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук