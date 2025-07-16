По итогам ответных матчей 1-го квалифайраунда ЛЧ сформировались пары команд, которые могут стать оппонентами киевлян в 3-м туре.

Мальтийский Хамрун Спартанс после поражения в первом поединке от литовского Жальгириса (0:2) сумел оформить камбэк в ответном матче (2:0) и в серии пенальти перестрелял балтийцев, выйдя во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Там его соперником станет киевское Динамо.

Динамо бесплатно отпустило игрока сборной Украины – он уже выбрал новый клуб

В случае если "бело-синие" пройдут мальтийцев, команду Александра Шовковского в 3-м туре могут ждать очень крепкие соперники. Среди именитых оппонентов датский Копенгаген, венгерский Ференцварош, который в свое время тренировал Сергей Ребров, братиславский Слован, за который сейчас выступают украинцы Даниил Игнатенко и Николай Кухаревич, или Карабах с Алексеем Кащуком в составе.

Потенциальные соперники Динамо в третьем квалификационном раунде ЛЧ (победители пар):

Копенгаген (Дания) – Дрита (Косово)

Црвена Звезда (Сербия) – Линкольн (Гибралтар)

Ференцварош (Венгрия) – Ноа (Армения)

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Пафос (Кипр)

Слован Братислава (Словакия) – Зриньски (Босния и Герцеговина)

Карабах (Азербайджан) – Шелбурн (Ирландия)

Напомним, первый поединок против Хамрун Спартанс Динамо проведет на выезде – 22 июля в 19:00 по киевскому времени. Ответный матч состоится 29 июля в польском Люблине. Начало встречи в 21:00.

К слову, команда Александра Шовковского является единственным представителем Украины в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26. Шахтер представляет Украину в Лиге Европы, а Александрия и Полесье будут играть в Лиге конференций.

Определился первый официальный соперник Динамо в Лиге чемпионов – эпическая развязка в серии пенальти с 28 ударами