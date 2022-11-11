Ингулец – Динамо: когда и где сыграют матч УПЛ / Динамо Киев

Игру, которая должна была состояться еще летом, но была перенесена из-за участия Динамо в квалификации Лиги чемпионов, проведут 17 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 13:00, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Место проведения матча на сайте Премьер-лиги не указано. Dynamo.kiev.ua утверждает, что поединок примет киевский НТК имени Банникова. Перед этим Динамо сыграет домашний матч 12 тура против Колоса. Этот матч состоится 13 ноября в 15.00.

Напомним, в 10-ти поединках УПЛ команда Луческу набрала 19 очков и занимает 5 место. СК Днепр-1 сыграл на матч больше и имеет 31 балл. У Шахтера 26 пунктов в 10-ти поединках. Ингулец идет предпоследним – 10 матчей, 7 очков. Именно эта команда является единственной в УПЛ, которая не проиграла СК Днепр-1.

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