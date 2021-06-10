Киевское Динамо определилось с еще одним соперником на первом тренировочном сборе в Швейцарии.

На собрании в Швейцарии Динамо, кроме Лозанны, сыграет с Серветтом, сообщает официальный твиттер швейцарского клуба.

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Клуб даже объявил дату поединка – товарищеский матч запланирован на 10 июля. Первый матч сборов с Лозанной состоится 3 июля. Отметим, что киевляне проведут два сбора летом, первый начнется 28 июня – во время него "бело-синие" запланировали 4 товарищеские встречи. На втором сборе планируется еще 4 спарринга, даты и соперники пока согласовываются, но уже есть предварительная договоренность с Лионом и Ниццей.

Добавим, что первым поединком в новом сезоне для Динамо будет встреча с Шахтером в рамках Суперкубка Украины 24 июля.

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