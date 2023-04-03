"Динамо уже два года ждет, когда Супряга заиграет": Луческу признался, рассчитывает ли на проблемного форварда
3 апреля 11:17 - Читати українською
Главный тренер киевлян Мирча Луческу пролил свет на отсутствие Владислава Супряги в составе "бело-синих".
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Владислав Ванат 52’
Эрик Рамирес 87’
52’ Владислав Ванат
87’ Эрик Рамирес
"У Владислава была операция в Германии, после которой он до сих пор восстанавливается.
Луческу остался недоволен победой Динамо над Львовом
Мы ждем его уже в течение двух лет, и это нелегко для нас. Сейчас он не в достаточно хорошей форме, чтобы помочь нам, но мы продолжаем на него рассчитывать", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.
Напомним, кроме травмы Супряга потерпел еще одну неприятность – в марте он попал в ДТП. Форвард в текущем сезоне пока не провел ни одного матча за Динамо.
Динамо переиграло худшую команду УПЛ – провал сменился вдохновением Ваната, Шепелева и джокеров Луческу, а судья простил
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