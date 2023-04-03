"У Владислава была операция в Германии, после которой он до сих пор восстанавливается.

Луческу остался недоволен победой Динамо над Львовом

Мы ждем его уже в течение двух лет, и это нелегко для нас. Сейчас он не в достаточно хорошей форме, чтобы помочь нам, но мы продолжаем на него рассчитывать", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, кроме травмы Супряга потерпел еще одну неприятность – в марте он попал в ДТП. Форвард в текущем сезоне пока не провел ни одного матча за Динамо.

Динамо переиграло худшую команду УПЛ – провал сменился вдохновением Ваната, Шепелева и джокеров Луческу, а судья простил