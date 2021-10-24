Как известно, в воскресенье, 24 октября, в Киеве на НСК Олимпийский состоится матч 12-го тура УПЛ между Динамо и СК Днепр-1. Кроме самого поединка зрители смогут встретиться с культовым форвардом киевлян Артемом Милевский, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Нападающий, который объявил о завершении карьеры, выразил желание официально попрощаться с киевскими болельщиками. Артем пройдет круг почета по беговым дорожкам и поблагодарит фанатов за их поддержку на протяжении всей его карьеры. Также в перерыве матча Милевский вручит приз победителю конкурса, который будет разыгран рандомно.

Напомним, 36-летний футболист выступал за Динамо с 2002 по 2013 гг. Последней его командой стал закарпатский Минай. 23 сентября этого года форвард решил окончательно повесить бутсы на гвоздь.

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