Динамо на своем официальном сайте поделилось эмоциональной презентацией новой формы на сезон, героем которой стал 11-летний Назар Шульга – подопечный фонда "Дети Героев" и преданный фанат бело-синих.

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В рамках социального проекта "Здійсни мрію" парень вышел на поле вместе со звездами Динамо – Андреем Ярмоленко, Николаем Шапаренко, Александром Караваевым, Кристианом Биловаром, Виталием Буяльским, Денисом Поповым и Валентином Моргуном.

Футбол стал главным увлечением Назара после страшной потери – гибели папы. Иван Шульга был медийщиком и работал на телевидении, но в первый день полномасштабного вторжения добровольно ушел в военкомат после последнего эфира. Он погиб 14 июня 2023 года во время артобстрела в Донецкой области.

"Назар начал играть часами, устраивать турниры дома, смотреть все матчи и ролики, узнавать обо всех футболистах. Жаль, что этого не видит мой муж, как сын радуется, как воплощается его мечта. Но я счастлива за него", – рассказала мама парня Анастасия.

"С первых секунд было видно, что он очень позитивный и настоящий болельщик. Эта история многого стоит, эмоции самые главные для детей. Если мы имеем возможность их дарить – мы это будем делать. Уверен, что это ему запомнится на всю жизнь. А для нас это – наименьшее, что мы можем сделать. Цель и мечта всегда должны быть и тогда ты будешь знать, к чему идти", – поделился впечатлениями от встречи с Назаром Александр Караваев.

В память об этой особой встрече Назар получил именную футболку от клуба и добавил: "Сегодня Андрей Ярмоленко научил меня набивать мяч, и мне очень понравилось играть с Динамо. У них всегда было много побед и я продолжу за них болеть!"

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