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Динамо установило интересный рекорд сезона в матче против Шахтера

24 мая 14:32 189 Читати українською
Динамо установило интересный рекорд сезона в матче против Шахтера
Шахтер –Динамо / фото: ФК Динамо

Киевское Динамо в матче против Шахтера установило рекорд команды в сезоне по наименьшему количеству потерь мяча.

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Виктор Цыганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Виктор Цыганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

"До харьковского матча минимум потерь был установлен в Ренне – 71. Поэтому и не могу понять откуда берутся эти общие фразы в комментариях в духе "куча брака" при 61 потере.

Шахтер расписал с Динамо "боевой мир" в Классическом с парадом карточек и двумя удалениями

61 – теперь это абсолютный минимум при среднем показателе 101.96 Таким образом, Динамо с "футболистами уровня дубля" (по версии Хацкевича) теряли мяч на 41% меньше, чем обычно в этом сезоне.

10 потерь, из которых 3 закончились ударом по воротам Бойко в пассиве Карлоса Де Пены. По этому показателю – он сомнительный лидер", – поделился блогер Михаил Смолов в своем Facebook.

Хацкевич войдет в историю, Цыганков должен уйти этим летом, Де Пена как Милевский: реакция соцсетей на Шахтер – Динамо

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