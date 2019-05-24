Динамо установило интересный рекорд сезона в матче против Шахтера

Киевское Динамо в матче против Шахтера установило рекорд команды в сезоне по наименьшему количеству потерь мяча.

"До харьковского матча минимум потерь был установлен в Ренне – 71. Поэтому и не могу понять откуда берутся эти общие фразы в комментариях в духе "куча брака" при 61 потере.

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61 – теперь это абсолютный минимум при среднем показателе 101.96 Таким образом, Динамо с "футболистами уровня дубля" (по версии Хацкевича) теряли мяч на 41% меньше, чем обычно в этом сезоне.

10 потерь, из которых 3 закончились ударом по воротам Бойко в пассиве Карлоса Де Пены. По этому показателю – он сомнительный лидер", – поделился блогер Михаил Смолов в своем Facebook.

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