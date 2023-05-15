"Если за Шапаренко будет предложение более 15 млн долларов, то Динамо будет его рассматривать. Если же меньше, то Шапаренко еще на полгода-год останется в Динамо. Для того, чтобы себя проявить, возможно, в матчах за национальную сборную и поднять цену.

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Мы понимаем, что Динамо, скорее всего, ждет Лига конференций. И это ни в какое сравнение не идет с заработками ЛЧ или даже ЛЕ. Это минимальные деньги, что станет достаточно большой проблемой для Динамо. Клуб будет считать деньги", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, контракт Шапаренко с Динамо действует до 30 сентября 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро. В нынешнем сезоне хавбек успел сыграть 9 матчей и оформить один ассист, после чего получил тяжелую травму колена.

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