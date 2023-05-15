Динамо установило ценник на Шапаренко: "Если будет меньше, то еще на полгода-год останется"
Журналист Игорь Цыганык ожидает, что Динамо будет готово продавать лидеров во время межсезонья.
"Если за Шапаренко будет предложение более 15 млн долларов, то Динамо будет его рассматривать. Если же меньше, то Шапаренко еще на полгода-год останется в Динамо. Для того, чтобы себя проявить, возможно, в матчах за национальную сборную и поднять цену.
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Мы понимаем, что Динамо, скорее всего, ждет Лига конференций. И это ни в какое сравнение не идет с заработками ЛЧ или даже ЛЕ. Это минимальные деньги, что станет достаточно большой проблемой для Динамо. Клуб будет считать деньги", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик LIVE.
Напомним, контракт Шапаренко с Динамо действует до 30 сентября 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро. В нынешнем сезоне хавбек успел сыграть 9 матчей и оформить один ассист, после чего получил тяжелую травму колена.
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