Динамо успешно прибыло в Белек

Подопечным Алексея Михайличенко в течение двух следующих недель придется изрядно попотеть, чтобы восстановить утраченные кондиции и настроиться на вторую половину сезона.

Киевское Динамо, которое сегодня утром отправились из аэропорта Борисполь в Турцию на второй зимний тренировочный сбор, успешно добрались до места своего расположения, сообщает официальный сайт клуба.

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Команда самолетом прибыла в Анталию, откуда в течение двух часов добиралась на автобусе в Белек. "Бело-синие" снова остановились в отеле Gloria Serenity Resort, где и будут базироваться ближайшие две недели.

Вместе с первой командой в Белек прибыл молодежный состав Динамо, который будет жить вместе с юношеской командой в отеле Maritim Pine Beach Resort. Уже вечером игроков ждет первая тренировка.

Напомним, на второй сбор отправились 24 футболиста, которые будут готовиться ко второй половине сезона на побережье Средиземного моря до 16 февраля включительно. На этот период у киевлян запланировано шесть контрольных матчей.

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