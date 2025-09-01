Динамо усилится французским защитником – он находился в структуре Милана
Киевский клуб подпишет центрбека Рейнджерс Клинтона Нсиалу.
Нсиала перейдет в Динамо на правах аренды до конца сезона, сообщает The Scottish Sun.
Французский защитник провел три года в структуре Милана, после чего перебрался в Рейнджерс, однако в шотландском клубе он закрепиться не сумел. В прошлом сезоне Клинтон Нсиала провел 17 матчей за Рейнджерс, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в 500 тысяч евро.
К слову, сейчас Динамо возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины. В активе киевлян 12 очков после четырех туров.
