Ассистентом главного тренера Александра Шовковского стал Артем Яшкин, который будет отвечать за подготовку нападающих первой команды, сообщает пресс-служба клуба.

Яшкин хорошо известен болельщикам Динамо: он выступал за киевлян в 1998-2002 годах, трижды становился чемпионом Украины и дважды завоевывал Кубок страны. Также в его карьере были выступления за столичный Арсенал, клубы Южной Кореи, Вьетнама и Латвии, где он дважды выигрывал чемпионат и Кубок. На международном уровне Яшкин провел 8 матчей за сборную Украины.

После завершения карьеры футболиста он работал в структуре Динамо, тренируя академические группы, а затем присоединился к тренерскому штабу Руха.

Отметим, что Артем Яшкин – уроженец России, но после того, как стал игроком Динамо, взял украинское гражданство и выступал за национальную команду.

