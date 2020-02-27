Динамо усилило борьбу с перекупщиками билетов – официальное заявление клуба

Киевское Динамо объявило о целом ряде мер, направленных на борьбу с мошенниками.

"На протяжении нескольких лет клуб проводит целенаправленную политику, нацеленную на борьбу с так называемыми "перекупщиками" билетов на футбольные матчи, лицами, целью которых является банальная нажива на болельщиках. С целью максимального исключения случаев незаконной перепродажи билетов руководством клуба разработан ряд действенных мер.

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Одним из них является принятие и реализация решения о прекращении практики выдачи бесконтрольных билетов-приглашений на матчи (представителям спонсоров, учебных заведений и т.д.). Вместо этого вводится система цифровых е-билетов для ограниченного числа вышеупомянутых категорий лиц, которые будет направляться на их электронные адреса в цифровом формате.

В связи с этим предупреждаем болельщиков о рисках покупки подобной категории билетов у посторонних лиц, которые могут их предлагать в виде распечаток или штрих-кодов на телефонах. Напоминаем, что технические возможности турникетов НСК Олимпийский позволяют только однократный проход со сканированием билетов этих категорий.

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Более того, если на таком билете стоит отметка "Приглашение", это свидетельствует о том, что мошеннику-продавцу билет достался бесплатно и он банально наживается на Вас. При обнаружении лиц, занимающихся незаконным сбытом билетов на матчи ФК Динамо, призываем обращаться к патрулирующим на прилегающей к арене территории нарядов органов внутренних дел.

Выражаем искреннюю надежду на Ваше сознание и напоминаем, что покупая билеты на матч любимой команды легальным способом, Вы делаете свой ценный вклад в развитие клуба и арены, одновременно способствуя пополнению государственной казны", – говорится в сообщении на официальном сайте Динамо.

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