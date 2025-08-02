Верес особо не изменился

Летом "народный клуб" распрощался с четырьмя лидерами атаки. Команду покинули Гайдучик, Степанюк, Дахновский, Луан, а также левый фулбек Шевченко. Вместо них пришли нападающий Ндукве, вингер Стень и "десятка" Бойко, а остальные позиции закрыли из собственных ресурсов – в частности, слева в защите расположился Смеян. Справа же действовал новичок Стамулис.

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Тревогу вызвала массовость изменений и разрыв наигранных игровых связей. У экспертов и болельщиков возникали серьезные вопросы относительно готовности к матчу с таким сильным оппонентом, как Динамо, однако реальность предоставила сдержанный повод для оптимизма. Верес остался примерно таким же симпатичным, как и в предыдущем сезоне.

Да, исчезла модель игры с двумя нападающими, но по ходу встречи с киевлянами она не ощущалась. Зато ровенчане сохранили компактный и эффективный блок, который хорошо выполнил свою функцию – большинство атак Динамо были направлены во фланг. "Бело-синие" очень редко получали пространство между линиями. Если и получали, то времени на принятии решений оставалось мало. Эпизодический высокий прессинг Верес тоже сохранил.

Важным моментом стало сохранение быстрых переходных фаз. Подопечные Олега Шандрука хорошо реагировали на потери и проводили молниеносные контратаки. В основном они представляли собой короткий обыгрыш с переводом во фланг, откуда шел кросс. Под него в штрафной открывалось три футболиста.

Такой футбол мог вылиться в гол уже на 6-й минуте, когда Ндукве замыкал прострел Стеня на ближнюю стойку – мяч попал во внешнюю сторону сетки. Еще через три минуты Стень сместился с фланга и пробить с дистанции, но получилось неточно. После перерыва же вспоминается подача, которую Нещерет выпустил из рук. К счастью для гостей, Руслан быстро накрыл сферу.

Ндукве пытался браться и за функции плеймейкера (как Гайдучик в предыдущем сезоне). В частности, именно Денис на 11-й минуте опустился вниз, принял пас и выполнил заброску за спины защитникам. Бойко выходил почти один на один, но с близкого расстояния пробил над воротами.

В целом, Верес провел хороший матч. На значительных отрезках ровенчане даже владели инициативой. Первый тайм вообще завершился семью ударами против двух киевских. Не хватало только действительно острых моментов, но и сопернику мало что позволили.

Ванат всему голова

Александр Шовковский выпустил на Верес полностью основной состав. Тот, который играет в еврокубках. Отношение к первому матчу в сезоне было очень серьезным, однако содержание игры оказался неоднозначным.

Из позитива следует отметить очень хорошую работу с глубиной. Идея-фикс нынешнего Динамо – отправить передачу под рывок на пространство во фланги или за спины обороне. На практике все сводилось к коротким, но быстрым и эффективным фланговым перепасовок с передачами на ход Ванату. Другой рабочий вариант представлял собой простой лонгбол Михавка на Ваната.

Владислав фантастически работал в таких эпизодах. Нападающий видел свободные зоны, демонстрировал идеальный тайминг для открываний и прекрасно обрабатывал сложные передачи (пробрасывая их на ход) – и даже если защитник его опережал, ничего не завершалось. Ванат оказывал такое давление на соперника, что обрезка была более чем возможной.

Именно благодаря Ванату киевляне и открыли счет уже на 14-й минуте, хотя стоит отметить и Ярмоленко с Пихаленком. Александр нашел капитана между линиями, а тот в касание перевел сферу на ход форварду. Ванат ворвался на правый край штрафной и оригинально вырезал прострел вдоль линии вратарской – Шапаренко замыкал в пустые. 1:0!

На 55-й минуте Ванат мог удвоить преимущество Динамо, получил передачу на ход от Михавко (Тарас провел сильный матч). Он ворвался на левый край штрафной и вколотил низом, однако Горох парировал. На 85-й же Власлав обыгрался в стеночку со свежим Волошиным и пробил с правого края, однако Харатин заблокировал.

Футбол Динамо тревожит в контексте ЛЧ

Трудно сосчитать количество эпизодов, в которых динамовцы проигнорировали или не смогли доставить мяч в глубину на Ваната. Кроме его включений, за все 90 минут вспоминается только дальний удар Пихаленка. Эта проблема была симптоматической – киевляне хорошо работали с рывками Владислава в глубину, однако ему очень не хватало поддержки.

Также стоит отметить однообразие игры "бело-синих". Верес еще в середине первого тайма приспособился к футболу чемпиона, которому не хватало открываний между линиями. Здесь бы пригодился Буяльский, однако Виталий ныне травмирован. С другой стороны, этот минус прослеживался и по ходу сборов – Динамо мало создавало, мало забивало и работало исключительно через фланги и глубину.

Несмотря на попытку финального нашествия Вереса, гости оставили свои ворота сухими. Динамо стартовало с минимальной победы в Ровно, однако у Александра Шовковского еще много работы. С таким футболом дойти до ЛЧ будет тяжело.

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