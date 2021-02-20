Молодежная команда Динамо камня на камне не оставила от Десны в 15-м туре чемпионата Украины U-21.

Чемпионат Украины U-21

Десна U-21 – Динамо U-21 – 0:9

Голы: В. Волошин (22, 57), Надольский (26, 79), Ванат (51, пен.), Скорко (55), Ефименко (65, 69), Горбач (67).

"Брюгге в Киеве не впечатлил": Маркевич оценил шансы Динамо на выход в 1/8 финала Лиги Европы

Подопечные Юрия Мороза без проблем разобрались со своими сверстниками из Десны. В составе Динамо по дублю оформили Викентий Волошин, Ярослав Надольский и Дмитрий Ефименко. Владислав Ванат, Даниил Скорко и Игорь Горбач отличились по разу. В итоге, 9 0 – разгромная победа "бело-синих".

Эта победа позволила Динамо набрать 42 очка и сохранить отрыв от Шахтера в 6 баллов в чемпионате U-21. Десна осталась на 11-й позиции турнирной таблицы.

"Луческу – не волшебник": есть ли у Динамо капитан, с Мораесом все плохо, или Что на самом деле имел в виду Шева

Гол В. Волошина:

Гол Надольского

Гол Скорко:

Гол В. Волошина:

Гол Ефименко:

Гол Горбача:

Гол Ефименко:

Гол Надольского: