Динамо U-21 забило 9 голов Десне – видео эффектного разгрома в исполнении киевлян
Молодежная команда Динамо камня на камне не оставила от Десны в 15-м туре чемпионата Украины U-21.
Чемпионат Украины U-21
Десна U-21 – Динамо U-21 – 0:9
Голы: В. Волошин (22, 57), Надольский (26, 79), Ванат (51, пен.), Скорко (55), Ефименко (65, 69), Горбач (67).
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Подопечные Юрия Мороза без проблем разобрались со своими сверстниками из Десны. В составе Динамо по дублю оформили Викентий Волошин, Ярослав Надольский и Дмитрий Ефименко. Владислав Ванат, Даниил Скорко и Игорь Горбач отличились по разу. В итоге, 9 0 – разгромная победа "бело-синих".
Эта победа позволила Динамо набрать 42 очка и сохранить отрыв от Шахтера в 6 баллов в чемпионате U-21. Десна осталась на 11-й позиции турнирной таблицы.
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Гол В. Волошина:
Гол Надольского
Гол Скорко:
Гол В. Волошина:
Гол Ефименко:
Гол Горбача:
Гол Ефименко:
Гол Надольского: