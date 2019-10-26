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Динамо U-21 в матче с семью голами вырвало победу над Карпатами и возглавило турнирную таблицу

15:10 76 Читати українською
Динамо U-21 в матче с семью голами вырвало победу над Карпатами и возглавило турнирную таблицу
Динамо U-21 – Карпаты U-21 – 4:3

В матче 12-го тура юные динамовцы в сложнейшем матче смогли вырвать победу над сверстниками из Карпат. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Украины U-21, 12-й тур

Динамо U-21 – Карпаты U-21 – 4:3

Голы: Янаков, 20, 27 (пен.), Исаенко, 45, Мащенко, 68 – Деда, 36, 67, Харжевский, 56

Молодежная команда Динамо на своем поле принимала львовские Карпаты. В составе киевлян из-за дисквалификации отсутствовал Андриевский, однако на поле вышли Самбрано, Сидклей и Дуелунд, который только недавно восстановился после травмы. Уже на 20-й минуте Янаков вывел хозяев вперед, а в середине первого тайма он же с пенальти оформил дубль. Впоследствии Деда один гол отыграл, однако львовяне еще до перерыва успели получить "гол в раздевалку" – после передачи Самбрано в воротах Карпат отличился Исаенко.

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Вторая половина встречи началась с атак Карпат и уже на 56-й минуте Харжевский сократил преимущество киевлян до минимума. Через десять минут Деда, выйдя один на один с голкипером хозяев, сравнял счет в матче. Но уже в следующей атаке "львы" пропустили снова – отличился Мащенко. Все попытки отыграться не увенчались успехом и матч так и закончился минимальной победой хозяев 4:3.

Эта победа принесла Динамо 27 очков и первое место в турнирной таблице, Карпаты с 14 пунктами остались пятыми.

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