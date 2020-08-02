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Динамо U-21 станет соперником Десны в первом спарринге

12:23 - Читати українською
Динамо U-21 станет соперником Десны в первом спарринге
Тренировка Десны / Сайт клуба

Десна определилась с планами на первые дни подготовки к следующему сезону.

Команда Александра Рябоконя 1 августа собралась на клубной базе, информирует официальный сайт черниговцев.

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Игроки будут постепенно возвращаться к привычным кондициям, а уже на 6 августа запланирован первый спарринг. Соперником Десны станет Динамо U-21. Также будут контрольные поединки 10, 11, 14 и 15 августа, но имена оппонентов для этих встреч объявят позже.

Напомним, по итогам сезона Десна заняла четвертое место УПЛ, которое дает право на квалификацию Лиги Европы.

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Десна Десна Динамо U-21 Динамо U-21
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