Динамо U-21 разбило Олимпик со счетом 6:0 – Хацкевич зря пришел посмотреть на сына, а Ванат напомнил Луческу о себе
Молодежный состав Динамо возобновил сезон сверхуверенной победой над Олимпиком.
Чемпионат Украины U-21, 14 тур
Динамо U-21 – Олимпик U-21 – 6:0
Голы: Ванат, 20, 50 (пен.), Н.Волошин, 61, В. Волошин, 67, 90, Горбач, 78
Киевляне принимали сверстников из Олимпика, который занимает последнее место в турнирной таблице. Дончане неплохо держались до перерыва, пропустив всего один мяч. Владислав Ванат проводил сборы с первой командой и явно не хочет задерживаться в молодежке – именно 19-летний нападающий открыл счет.
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После перерыва произошло настоящее избиение. Неудержимый Ванат оформил дубль, а затем ассистировал Назару Волошину. Викентий Волошин (оба также были на сборах с основой) старался не отставать и через 6 минут забил свой мяч. Добивали Олимпик Горбач и тот же Викентий Волошин.
На матче присутствовал экс-тренер Динамо Александр Хацкевич, сообщила Динамоманія. Его сын Артем выступает за молодежку "бело-синих", однако на этот раз Юрий Мороз решил не выпускать 17-летнего хавбека на поле.
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