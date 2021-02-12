Чемпионат Украины U-21, 14 тур

Динамо U-21 – Олимпик U-21 – 6:0

Голы: Ванат, 20, 50 (пен.), Н.Волошин, 61, В. Волошин, 67, 90, Горбач, 78

Киевляне принимали сверстников из Олимпика, который занимает последнее место в турнирной таблице. Дончане неплохо держались до перерыва, пропустив всего один мяч. Владислав Ванат проводил сборы с первой командой и явно не хочет задерживаться в молодежке – именно 19-летний нападающий открыл счет.

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После перерыва произошло настоящее избиение. Неудержимый Ванат оформил дубль, а затем ассистировал Назару Волошину. Викентий Волошин (оба также были на сборах с основой) старался не отставать и через 6 минут забил свой мяч. Добивали Олимпик Горбач и тот же Викентий Волошин.

На матче присутствовал экс-тренер Динамо Александр Хацкевич, сообщила Динамоманія. Его сын Артем выступает за молодежку "бело-синих", однако на этот раз Юрий Мороз решил не выпускать 17-летнего хавбека на поле.

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