Молодежная команда Динамо не оставила живого места на сверстниках из Миная.

Чемпионат Украины U-21, 17-й тур

Динамо U-21 – Минай U-21 – 6:0

Голы: Волошин, 17, 39, Надольский, 45+1, 56, 66, Ефименко, 70

Киевляне не встретили никакого сопротивления от игроков Миная, забив трижды в первом тайме и столько же во втором.

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По-настоящему эта встреча запомнилась для Ярослава Надольского, который оформил хет-трик. Дубль в свой актив записал Викентий Волошин, а финальную точку во встрече поставил Дмитрий Ефименко.

"Бело-синие" продолжают находиться на вершине турнирной таблицы молодежного чемпионата: у них 3 очка преимущества над Шахтером и еще один матч в запасе. Минай остался на 12 строчке.

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