Динамо U-21 растоптало Минай, забив 6 мячей – видео эффектного разгрома от лидеров чемпионата
Молодежная команда Динамо не оставила живого места на сверстниках из Миная.
Чемпионат Украины U-21, 17-й тур
Динамо U-21 – Минай U-21 – 6:0
Голы: Волошин, 17, 39, Надольский, 45+1, 56, 66, Ефименко, 70
Киевляне не встретили никакого сопротивления от игроков Миная, забив трижды в первом тайме и столько же во втором.
Динамо – Минай: хавбек закарпатцев вспомнил выступления за киевлян перед противостоянием в УПЛ
По-настоящему эта встреча запомнилась для Ярослава Надольского, который оформил хет-трик. Дубль в свой актив записал Викентий Волошин, а финальную точку во встрече поставил Дмитрий Ефименко.
"Бело-синие" продолжают находиться на вершине турнирной таблицы молодежного чемпионата: у них 3 очка преимущества над Шахтером и еще один матч в запасе. Минай остался на 12 строчке.
"Хочу довести, що гідний грати за Україну": талант Маккабі прагне до Зінченка, а наших футболістів називає "танками"
1:0:
2:0:
3:0:
4:0:
5:0:
6:0: