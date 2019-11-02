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Динамо U-21 победило Львов – уникальное вмешательство VAR для украинского футбола

18:32 131 Читати українською
Динамо U-21 победило Львов – уникальное вмешательство VAR для украинского футбола
VAR в матче Динамо U21 – Львов U21 / ФК Динамо

В матче 13-го тура чемпионата Украины среди команд U-21 Динамо – Львов (3:2) случился уникальный случай для украинского футбола.

В 13-м туре чемпионата Украины U-21 Динамо принимало ФК Львов и одержало победу со счетом 3:2, забив решающий гол на последних минутах поединка.

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При этом решающую роль во взятии ворот сыграл VAR. На 89-й минуте матча голкипер Львова при счете 2:2 сбил в своей штрафной Богдана Билошевского. Пенальти исполнил Евгений Исаенко, который проиграл дуэль Оресту Костику. Игра продолжилась, а в это время видеоасистент арбитра пересмотрел эпизод, после чего рефери Виталий Романов назначил перебивание пенальти, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Один из игроков Львова забег в штрафную до удара, а голкипер также преждевременно покинул линию ворот. К мячу подошел уже не Исаенко, а Денис Янаков, который и принес Динамо победу – 3:2.

Подобный случай произошел впервые в истории чемпионатов Украины. Напомним, во вчерашнем матче команд U-19 Динамо – Львов киевляне также избежали поражения благодаря видеоповтору.

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12:20
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Динамо Киев Динамо Киев Динамо U-21 Динамо U-21 Видеоассистент арбитра (VAR)
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