Молодежная команда Львова, несмотря на более чем удачный старт, не смогла удержать победу в матче с "бело-синими". Отчет о встрече читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Украины U-21, 22-й тур

Львов U-21 – Динамо U-21 – 2:4

Голы: Казлаускас, 29, Химчак, 60 – Горбач, 83, 87, Ванат, 88, 90+2

Удаление: Казлаускас, 41 (Львов, вторая желтая карточка)

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В пропущенном матче 16-го тура десятая команда молодежного первенства принимала на своем поле лидера соревнований. Оба коллектива начали резво и создали несколько опасных моментов. В середине тайма кипер гостер Валентин Моргун опрометчиво сыграл в своей штрафной и арбитр назначил пенальти. Полузащитник сборной Литвы Донатас Казлаускас уверенно реализовал стандарт. К концу первой сорокапятиминутки львовяне остались в меньшинстве – автор гола увидел перед собой две желтые карточки подряд (за фол на Назаре Волошине и спор с арбитром).

После перерыва "горожане" забили второй: Максим Химчак вышел один на один с Моргуном и легко переиграл кипера Динамо. Юрий Мороз отреагировал заменами, которые сработали в конце матча. Сначала Игорь Горбач замкнул прострел на дальнюю штангу, а затем точно завершил передачу от Волошина. Через мгновение Ванат забил третий гол киевлян, переправив мяч в сетку головой после подачи углового. Уже в добавленное время Владислав оформил дубль, хладнокровно переиграв голкипера хозяев.

Победа принесла Динамо 57 очков и позволила оторваться от Шахтера, который идет вторым, уже на 5 пунктов. Львов с 23-ю баллами остался десятым.

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