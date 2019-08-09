Динамо U-21 – Шахтер U-21: LIVE малого Классического – дублерам поможет звездный десант из первых команд

Молодежная команда Динамо принимает сверстников из Шахтера в третьем туре чемпионата Украины U-21. Смотрите видео онлайн-трансляцию матча на Футбол 24.

Матч между молодежными командами Шахтера и Динамо стартует в 14:00 по киевскому времени. Поединок можно посмотреть в прямом эфире на YouTube-канале Динамо.

Динамо U-21 – чемпион Украины 2018/19

Заметим, что после двух стартовых туров Динамо и Шахтер - единственные команды, которые имеют по 6 очков. "Горняки" победили Карпаты и Александрию с общим счетом 6:2, а киевляне также обыграли "зеленых львов" и ФК Львов. Общий счет – 6:3.

Состав Динамо: Бущан, Попов, Сидклей, Янаков, Шапаренко, Цитаишвили, Сирота, Сухоручко, Билошевський, Андриевский, Скорко

Запас: Кучерук, Дмитрук, Бражко, Надольский, Исаенко, Хондак, Мащенко

Состав Шахтера: Трубин, Меличенко, Семенихин, Бондарь, Сиприано, Крыськив, Приходько, Очеретько, Бондаренко, Фернандо, Борячук.

Запасные: Гриценко, Муравский, Павлиш, Холод, Мудрик, Судаков, Кобак.