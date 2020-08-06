Динамо U-21 – Десна – онлайн-видеотрансляция спарринга

Молодежная команда Динамо и Десна проведут товарищескую встречу в рамках подготовки к новому сезону. Смотрите видеотрансляцию на Футбол 24.

Сегодня, 6 августа, на клубной базе киевского клуба в Конча-Заспе состоится спарринг между Динамо U-21 и главной командой Десны. Старт встречи в 17:00.

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По итогам прошлого сезона УПЛ черниговская команда финишировала на 4-й строчке.

Напомним, в рамках подготовки к сезону 2020/21 подопечные Юрия Мороза успели сыграть с основной командой Вереса (0:1) и колосом U-21 (3:0). Главная команда "бело-синих" проведет товарищескую игру завтра, 7 августа, против Вереса.

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