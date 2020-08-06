toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - ВОЛЬФСБУРГ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Динамо U-21 – Десна – онлайн-видеотрансляция спарринга

16:51 - Читати українською
Динамо U-21 – Десна – онлайн-видеотрансляция спарринга
Динамо U-21 / Фото ФК Динамо

Молодежная команда Динамо и Десна проведут товарищескую встречу в рамках подготовки к новому сезону. Смотрите видеотрансляцию на Футбол 24.

Сегодня, 6 августа, на клубной базе киевского клуба в Конча-Заспе состоится спарринг между Динамо U-21 и главной командой Десны. Старт встречи в 17:00.

Десна объявила о переходе Мудрика из Шахтера эффектным видео

По итогам прошлого сезона УПЛ черниговская команда финишировала на 4-й строчке.

Напомним, в рамках подготовки к сезону 2020/21 подопечные Юрия Мороза успели сыграть с основной командой Вереса (0:1) и колосом U-21 (3:0). Главная команда "бело-синих" проведет товарищескую игру завтра, 7 августа, против Вереса.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо

blog_ava
Главные новости 5 августа: Шахтер вышел в четвертьфинал Лиги Европы, Скрипник определился с будущим в Заре
07:00
5382
Теги
Видеоновости Товарищеские матчи Динамо U-21 Динамо U-21 Товарищеские матчи Десна Десна
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
2
мин
Байер
19:55
Рейнджерс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?