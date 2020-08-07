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Динамо U-21 – Десна – 2:2 – видео голов и обзор матча

08:24 - Читати українською
Динамо U-21 – Десна – 2:2 – видео голов и обзор матча
Динамо U-21 – Десна – 2:2 – видео голов и обзор матча

Динамо U-21 сыграло вничью против Десны в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Черниговцы забили по мячу в начале каждого из таймов, особого внимания заслуживает гол Калитвинцева, который открыл счет. Однако юные динамовцы смогли изменить ход встречи и вырвать ничью у более статусного соперника.

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Стоит отметить, что за гостей дебютировал украинский "Неймар" – Михаил Мудрик, 19-летний игрок принадлежит Шахтеру и будет защищать цвета Десны в следующем сезоне на правах аренды.

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