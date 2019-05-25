Динамо U-21 – чемпион Украины 2018/19

Молодежная команда Динамо досрочно стала чемпионом Украины. Александрия в матче с Зарей потеряла как очки, так и шансы догнать "бело-синих".

Чемпионат Украины U-21, 31 тур

Заря – Александрия – 1:1

Голы: Верхоланцев, 17 – Вовченко, 86

Александрия не смогла обыграть Зарю в матче 31-го тура УПЛ среди команд U-21. Подопечные Андрея Купцова лишь под занавес матча спаслись от поражения благодаря голу Вовченко.

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Этот результат сделал Динамо U-21 чемпионом Украины за тур до финиша – киевляне узнали об этом во время поединка против киевского Арсенала, который проходит в эти минуты. Александрия, которая была ближайшим преследователем команды Юрия Мороза, набрала 69 очков и потеряла даже теоретические шансы догнать Динамо. У Шахтера 50 баллов и 3 место.