Динамо U-19 в меньшинстве обыграло Шахтер U-19

В рамках 10-го тура молодежного первенства Динамо U-19 добыло тяжелую победу в выездном матче против Шахтера U-19.

Чемпионат Украины U-19 2019/20, 10-й тур

Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 1:2

Голы: Мудрик, 47 – Надольский, 32, Шулянский, 70

Нереализованный пенальти: Судаков, 22

Удаление: Волошин, 90+4

Начало матча выдалось не слишком удачным для киевлян, "горняки" выглядели более убедительно, и могли выйти вперед в счете, но Судаков не смог переиграть Нещерета с пенальти. Через 10 минут Надольский вывел Динамо вперед в счете.

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Сразу после перерыва Мудрик сравнял счет после выхода на замену. Но победу вырвали "бело-синие", решающий гол на счету Шулянского. Ко всему, Динамо доигрывали матч в меньшинстве: судья удалил Волошина за споры, а вместе с ним и тренера киевлян Костюка.

Таким образом, Динамо U-19 приняло 24 очка и делит первое место с Шахтером и Александрией.