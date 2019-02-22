Динамо U-19 узнало соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА – результаты жеребьевки

Стал известен соперник Динамо на стадии 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Также известны потенциальные соперники в четвертьфинале.
Динамо U-19 встретится с Хоффенхаймом на стадии 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Напомним, что Хоффенхайм U-19 является обидчиком юношеской команды Шахтера на групповом этапе турнира. Дончане проиграли немцам дома (1:2), а на выезде тоже не сумели победить (1:1) и заняли последнее место в группе F.
Отметим, поединок между Динамо U-19 и Хоффенхаймом U-19 сыграют 12-13 марта.
Динамо узнало соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Челси – Монпелье
Митьюлланд – Манчестер Юнайтед
Динамо Загреб – Ливерпуль
Лион – Аякс
Барселона – Герта
Порту – Тоттенхэм
Хоффенхайм – Динамо Киев
Атлетико – Реал
В четвертьфинале потенциальными соперниками киевлян стали Атлетико и Реал.