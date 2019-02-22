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Динамо U-19 узнало соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА – результаты жеребьевки

15:31 357 Читати українською
Динамо U-19 узнало соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА – результаты жеребьевки
Динамо U-19 / ФК Динамо Киев

Стал известен соперник Динамо на стадии 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Также известны потенциальные соперники в четвертьфинале.

Динамо U-19 встретится с Хоффенхаймом на стадии 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Напомним, что Хоффенхайм U-19 является обидчиком юношеской команды Шахтера на групповом этапе турнира. Дончане проиграли немцам дома (1:2), а на выезде тоже не сумели победить (1:1) и заняли последнее место в группе F.

Отметим, поединок между Динамо U-19 и Хоффенхаймом U-19 сыграют 12-13 марта.

Динамо узнало соперника в 1/8 финала Лиги Европы

Челси – Монпелье

Митьюлланд – Манчестер Юнайтед

Динамо Загреб – Ливерпуль

Лион – Аякс

Барселона – Герта

Порту – Тоттенхэм

Хоффенхайм – Динамо Киев

Атлетико – Реал

В четвертьфинале потенциальными соперниками киевлян стали Атлетико и Реал.

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