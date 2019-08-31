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Динамо U-19 узнало потенциальных соперников в Юношеской лиге УЕФА

13:36 56 Читати українською
Динамо U-19 узнало потенциальных соперников в Юношеской лиге УЕФА
Динамо U-19 / ФК Динамо Киев

УЕФА опубликовал список потенциальных соперников Динамо U-19 в Пути национальных чемпионов в Юношеской лиге.

Динамо на своем официальном сайте опубликовало потенциальных соперников в 1 раунде Пути чемпионов в Юношеской лиге УЕФА.

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На киевлян могут попасть: Сарагоса, Дерби Каунти, Ренн, Порту, Янг Бойз, ПАОК, Митьюлланд, Маккаби Петах-Тиква, АПОЭЛ, Виторул, Корона, Эльфсборг, Габала, Лудогорец, Бродарац, Рейнджерс, Минск, Астана, Согндаль, Домжале, Слован Братислава, Шериф, Шкендия (Албания), Акранес, Будапешт, Шкендия (Македония), Хонка, Богемианс, Зриньски, Лиепая и Левадия.

Матчи 1 раунда состоятся 2 и 23 октября, 2 раунда – 6 и 27 ноября. Жеребьевка пройдет 3 сентября.

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