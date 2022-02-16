Динамо U-19 встречалось в спарринге с Нестведом U-19. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Товарищеский матч

Динамо U-19 – Нествед U-19 – 7:0

Голы: Царенко (11), Бражко (23, пен.), Диалло (24, 66), Волошин (46), Горбач (49), Попов (87)

Депортиво U-19 – Динамо U-19 – 2:2 (серия пенальти – 2:3) – видео голов и обзор матча

Подопечные Игоря Костюка не оставили живого места на сопернике из Дании. Динамовцы забили 7 безответных голов, хотя моментов у киевлян было на десяток мячей.

Особенно красивым получился удар сенегальского полузащитника Самбы Диалло, который мощным выстрелом со взлета отправил мяч под перекладину. Позже легионер отличился еще дублем.

Напомним, Динамо U-19 ожидает поединок 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против сверстников из лиссабонского Спортинга. Матч состоится в Киеве 2 марта, начало в 17.00.

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