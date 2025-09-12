Оболонь и Динамо встретились в рамках 5-го тура юношеского чемпионата Украины. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".

Чемпионат U-19, 5-й тур

Оболонь – Динамо – 1:5

Голы: Титов, 56 – Федоренко,13, Пономаренко, 16, Бекерский, 49, Захарченко, 90+1, Редушко, 90+2

Динамовцы с самого начала владели преимуществом в матче и забили два быстрых гола. На 13-й минуте Пономаренко отдал разрезной пас на Федоренко, а тот пробил мимо голкипера. Далее сам Пономаренко ворвался в штрафную Оболони, обыграл вратаря и двух защитников и оформил второй гол своей команды.

В начале второго тайма Пономаренко пробивал с близкого расстояния, Мартынов справился с ударом, но мяч отскочил к Бекерскому, который попал в девятку – 3:0. На 56-й минуте хозяева сократили отставание, Титов головой замкнул подачу с углового.

Впрочем, динамовцы вновь сделали счет разгромным. Сначала Захарченко забил после подачи с углового, а уже через минуту Редушко из-за пределов штрафной пробил в верхний угол ворот Оболони – 5:1.

В итоге Динамо добывает свою первую победу за три матча. Сейчас "бело-синие" с 11 очками занимают второе место в первенстве U-19, Оболонь – 5-я, в активе "пивоваров" 9 набранных баллов.

