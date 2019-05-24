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Динамо U-19 расписало результативную ничью с Шахтером U-19

24 мая 15:05 114 Читати українською
Динамо U-19 расписало результативную ничью с Шахтером U-19
Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 2:2 / фото: ФК Динамо

В матче молодежного первенства донецкий Шахтер и киевское Динамо не смогли выявить сильнейшего.

Чемпионат Украины U-19, 30-й тур

Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 2:2

Голы: Судаков, 31, 37 – Исаенко, 44, Скорко, 76

Удаление: Духота, 88 – Билошевский, 66

Динамо U-19 вырвало ничью у Шахтера. Первый тайм был за "горняками", Судаков за 6 минут оформил дубль. Исаенко перед перерывом сократил отставание, а во втором тайме Скорко спас ничейный счет для киевлян. Добавим, что команды доигрывали матч не в полных составах, с поля были удалены Духота и Билошевський.

Шахтер расписал с Динамо "боевой мир" в Классическом с парадом карточек и двумя удалениями

Таким образом, Динамо набрало 67 очков, Шахтер имеет пункт меньше. Добавим, что до окончания первенства остается 2 тура.

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