Динамо U-19 в Румынии провело первую товарищескую игру после начала войны Украины с Россией, сообщил на своей странице в социальной сети Твиттер жунралист Эмануэль Рошу.

Динамо U-19 – Спортинг U-19: матч Юношеской лиги УЕФА таки состоится – журналист раскрыл подробности

Соперником киевлян стала Униря Констанца. Интересно, что за поединком лично наблюдал главный тренер Динамо Мирча Луческу.

Напомним, Динамо U-19 готовится к матчу Юношеской лиги УЕФА против Спортинга, который должен пройти в Румынии 6 апреля.

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