Динамо U-19 провело спарринг в Румынии – за игрой наблюдал Луческу
13:05 - Читати українською
Молодежка Динамо продолжает подготовку к матчу Юношеской лиги УЕФА.
Матч отменен
Динамо U-19 в Румынии провело первую товарищескую игру после начала войны Украины с Россией, сообщил на своей странице в социальной сети Твиттер жунралист Эмануэль Рошу.
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Соперником киевлян стала Униря Констанца. Интересно, что за поединком лично наблюдал главный тренер Динамо Мирча Луческу.
Напомним, Динамо U-19 готовится к матчу Юношеской лиги УЕФА против Спортинга, который должен пройти в Румынии 6 апреля.
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