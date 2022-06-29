Динамо U-19 примет участие в товарищеском турнире – соперниками станут клубы из Англии, Чехии и Латинской Америки
Юношеская команда "бело-синих" получит хорошую подготовку к началу нового сезона.
Динамо U-19 примет участие в турнире CEE Cup, который пройдет в Чехии с 22 по 26 июля, сообщает официальный сайт турнира.
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Соперниками киевлян станут пражские Спарта и Славия, английская Астон Вилла, бразильский Палмейрас и мексиканский Тигрес.
Отметим, что турнир последний раз проводился в 2019 году. Тогда среди участников оказался донецкий Шахтер, который в группе с пражской Спартой, Динамо Загреб и Бешикташем занял третье место с 4 очками в активе.
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