Динамо U-19 первым в Украине забило гол после применения VAR – видео исторического эпизода

Поединок 11-го тура чемпионата Украины между юношескими командами киевского Динамо и львовских Карпат войдет в историю отечественного футбола.

В отчетном поединке был назначен первый в истории украинских первенств пенальти с помощью Системы Видеопомощь арбитрам (VAR).

Динамо U-19 благодаря пенальти спасло ничью в матче против Карпат U-19 – исторический дебют VAR в Украине

Рефери матча Николай Балакин на 72-й минуте, при счете 1:2, после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Пенальти реализовал форвард киевлян Владислав Ванат.

Финальный свисток зафиксировал ничью, после которой Динамо U-19 осталось на второй строчке, Карпаты U-19 – пятые.