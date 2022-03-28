Молодежка Динамо продолжает проводить спарринги – на этот раз соперниками стали сверстники из бухарестского Рапида.

Динамо разбило бухарестский Рапид в контрольной встрече со счетом 5:2. Первая половина завершилась с убедительным преимуществом, которому поспособствовали точные удары Горбача и Попова.

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После перерыва Близниченко сделал счет разгромным, но румыны отыграли один мяч после розыгрыша углового. Волошин и Яцик отправили в ворота соперника четвертый и пятый гол, на что Рапид результативно ответил в конце встречи.

Свой заключительный спарринг в рамках подготовки к матчу со Спортингом динамовцы проведут 31 марта против Волунтари. А поединок юношеской лиги УЕФА состоится в четверг, 7 апреля, в Бухаресте на стадионе Рапид.

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