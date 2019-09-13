Динамо U-19 отгрузило 8 голов в ворота Львова – видео голов и обзор матча

В юношеском первенстве Украины киевское Динамо абсолютно не оставило шансов Львову (8:0). Смотрите видео голов и обзор матча.

Чемпионат Украины U-19. 5 тур

Львов U-19 – Динамо U-19 – 0:8

Голы: Ванат 7 (пен.), 28, Шулянский, 9, 65, Ефименко 21, 29, Михайленко 37, Волошин, 67

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Киевское Динамо U-19 устроило настоящее избиение Львова в его же логове в 5-м туре юношеского чемпионата Украины. Уже к 10-й минуте счет был 2:0 в пользу гостей. Сначала защитник львовян сфолил в своей штрафной, после чего Ванат реализовал пенальти, а через 2 минуты Шулянский удвоил преимущество "бело-синих".

В итоге сразу трое игроков киевлян отличились дублем. Ванат и Ефименко сделали это еще в первом тайме, также в первой 45-минутке Михайленко наказал оборону хозяев за грубую ошибку и реализовал выход один на один с голкипером.

После перерыва Шулянский и Волошин установили окончательный счет. В итоге Львов U-19 на своем поле потерпел настоящее унижение.

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